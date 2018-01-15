Милонов предлагает обязать устанавливать в магазинах манекены неидеальных размеров

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предлагает обязать магазины женской одежды устанавливать в торговых залах манекены, параметры которых соответствуют среднестатистическим размерам россиянок.

Обращение (документ есть в распоряжении RT) будет направлено министру промышленности и торговли России Денису Мантурову 16 января.

По мнению Милонова, женщинам искусственно навязывают постоянную погоню за вечной красотой и молодостью. Он считает, что демонстрация одежды идеальных размеров вызывает стресс у покупательниц.

«Манекенам часто придают идеальные пропорции тела, недосягаемые для подавляющего большинства покупателей. Агрессивная реклама индустрии моды ломает психику наших соотечественниц, подстёгивая их к соответствию негласным канонам красоты», — отметил депутат.

Милонов заявил, что неидеальные манекены должны соответствовать российским размерам с 46-го по 48-й.

Подробнее — в материале RT.

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