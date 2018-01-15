Plus size: в Госдуме предлагают обязать магазины одежды устанавливать манекены неидеальных размеров

В Госдуме выступили с предложением обязать магазины женской одежды устанавливать манекены, параметры которых соответствуют среднестатистическим размерам россиянок. Данное обращение, которое поступило в распоряжение RT, будет направлено на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова. Автор инициативы депутат Виталий Милонов утверждает, что демонстрация вещей идеальных размеров может угрожать здоровью россиянок. Маркетологи считают, что за счёт расширения размерного ряда манекенов удастся охватить более широкий сегмент потребителей. Однако представители бизнес-сообщества предупреждают, что любые законы, влияющие на деятельность ретейлеров, следует рассматривать с осторожностью.

В Госдуме предлагают обязать магазины женской одежды устанавливать в торговых залах манекены, параметры которых соответствуют среднестатистическим размерам россиянок. Данное обращение (документ есть в распоряжении RT) будет направлено на имя министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова 16 января.

Автор инициативы депутат Виталий Милонов считает, что женщинам искусственно навязывают постоянную погоню за вечной красотой и молодостью. При этом он отмечает, что уловки маркетологов направлены именно на женщин, так как мужчины «смотрят на стандарты красоты более философски». По его словам, демонстрация одежды идеальных размеров вызывает стресс у покупательниц.

«Манекенам часто придают идеальные пропорции тела, недосягаемые для подавляющего большинства покупателей. Агрессивная реклама индустрии моды ломает психику наших соотечественниц, подстёгивая их к соответствию негласным канонам красоты», — пояснил депутат.

По словам парламентария, неидеальные манекены должны соответствовать российским размерам с 46-го по 48-й, а их количество следует установить на уровне не менее 50% ото всех имеющихся в магазине.

© pixabay.com

При этом он замечает, что в магазинах некоторых стран такая практика существует уже несколько лет.

«Женщины стран Скандинавии, Германии и других государств могут видеть, как та или иная вещь смотрится на реальном манекене, а не на синтетическом теле Мисс Вселенной. Такая практика формирует у покупательниц более позитивное отношение к своему внешнему виду и физическому состоянию», — подчеркнул автор инициативы.

В России пока сохраняется тенденция, когда ретейлеры ориентируются больше на покупательниц хрупкого телосложения, что проявляется не только в отсутствии манекенов plus size, но и в нехватке стильных вещей для женщин неидеальных размеров, отмечает член совета Гильдии маркетологов Ирина Денисова.

«Россия — страна нехудых женщин, если мы говорим именно о них, а не о девушках. И они, конечно, очень важная категория с точки зрения прибыли. Существуют же магазины, где учитывается это. Правда, там делают вещи «тёткинские», которые не украшают, а предназначены скрывать. Но есть же всевозможные силуэты в одежде, которые подчёркивают красоту женщины пышных форм», — сказала она.

Денисова также добавила, что расширение размерных рядов среди популярных магазинов в сочетании с правильно оформленными витринами позволит ретейлерам охватить более широкий сегмент потребителей, а значит, пойдёт на пользу бизнесу.

«Красивые вещи в любом случае раскупаются. Поэтому если манекены plus size будут достойно выглядеть, то, думаю, это очень хороший продвигающий ход, такое приближение к жизни потребителя, даже комплимент», — считает маркетолог.

В свою очередь представители торговли сомневаются в необходимости массовой замены манекенов. Заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли Владимир Ионкин уверен, что подобные меры повысят конечную цену товара и вызовут негативную реакцию у покупателей.

«Если менять манекены постепенно, в соответствии с их износом, это одни затраты для продавцов. А если сейчас по закону всех обяжут одновременно заменить большую часть, то это серьёзные издержки, и, конечно, это скажется на покупателях, так как цены подрастут», — отметил он.

Президент компании Baon Илья Ярошенко полагает, что любые законы, влияющие на деятельность ретейлеров, следует рассматривать с осторожностью. Он также добавил, что сама инициатива в целом не лишена смысла, если в ассортименте у бренда присутствует достаточно большая линейка одежды plus size.

«Может быть, что-то разумное здесь есть. Понятно, что все хотят быть стройными и спортивными, но не всегда это удаётся по разным причинам. Витрина должна отражать тот ассортимент, который присутствует в самом магазине. Любой закон должен быть хорошо продуман с участием экспертов из отрасли. Если эта инициатива будет принята и нам дадут достаточное время, а не так, что завтра нужно заменить все манекены, то я не вижу здесь больших проблем», — делится мнением эксперт рынка.

Reuters

© Neil Hall

Во всём мире попытки вывести из моды излишнюю худобу предпринимаются на протяжении последних лет. В 2017 году во Франции был принят закон, согласно которому модели должны предоставлять в агентство справку о здоровье с индексом массы тела. Так, например, при росте 180 сантиметров вес девушки должен быть не меньше 57 килограммов. Если потенциальные работодатели проигнорируют требования, им грозит штраф до €75 тыс. Аналогичный закон уже действует в Испании, Израиле и Италии. К борьбе с нездоровыми стандартами красоты подключились и некоторые всемирно известные бренды одежды, которые стали демонстрировать продукцию в своих магазинах на крупных манекенах. При этом в большинстве российских и зарубежных торговых сетей в залах и витринах по-прежнему выставляются вещи 40-го и 42-го размеров.