Plus size: в Госдуме предлагают обязать магазины одежды устанавливать манекены неидеальных размеров
- globallookpress.com
В Госдуме предлагают обязать магазины женской одежды устанавливать в торговых залах манекены, параметры которых соответствуют среднестатистическим размерам россиянок. Данное обращение (документ есть в распоряжении RT) будет направлено на имя министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова 16 января.
Автор инициативы депутат Виталий Милонов считает, что женщинам искусственно навязывают постоянную погоню за вечной красотой и молодостью. При этом он отмечает, что уловки маркетологов направлены именно на женщин, так как мужчины «смотрят на стандарты красоты более философски». По его словам, демонстрация одежды идеальных размеров вызывает стресс у покупательниц.
«Манекенам часто придают идеальные пропорции тела, недосягаемые для подавляющего большинства покупателей. Агрессивная реклама индустрии моды ломает психику наших соотечественниц, подстёгивая их к соответствию негласным канонам красоты», — пояснил депутат.
По словам парламентария, неидеальные манекены должны соответствовать российским размерам с 46-го по 48-й, а их количество следует установить на уровне не менее 50% ото всех имеющихся в магазине.
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При этом он замечает, что в магазинах некоторых стран такая практика существует уже несколько лет.
«Женщины стран Скандинавии, Германии и других государств могут видеть, как та или иная вещь смотрится на реальном манекене, а не на синтетическом теле Мисс Вселенной. Такая практика формирует у покупательниц более позитивное отношение к своему внешнему виду и физическому состоянию», — подчеркнул автор инициативы.
В России пока сохраняется тенденция, когда ретейлеры ориентируются больше на покупательниц хрупкого телосложения, что проявляется не только в отсутствии манекенов plus size, но и в нехватке стильных вещей для женщин неидеальных размеров, отмечает член совета Гильдии маркетологов Ирина Денисова.
«Россия — страна нехудых женщин, если мы говорим именно о них, а не о девушках. И они, конечно, очень важная категория с точки зрения прибыли. Существуют же магазины, где учитывается это. Правда, там делают вещи «тёткинские», которые не украшают, а предназначены скрывать. Но есть же всевозможные силуэты в одежде, которые подчёркивают красоту женщины пышных форм», — сказала она.
Денисова также добавила, что расширение размерных рядов среди популярных магазинов в сочетании с правильно оформленными витринами позволит ретейлерам охватить более широкий сегмент потребителей, а значит, пойдёт на пользу бизнесу.
«Красивые вещи в любом случае раскупаются. Поэтому если манекены plus size будут достойно выглядеть, то, думаю, это очень хороший продвигающий ход, такое приближение к жизни потребителя, даже комплимент», — считает маркетолог.
В свою очередь представители торговли сомневаются в необходимости массовой замены манекенов. Заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли Владимир Ионкин уверен, что подобные меры повысят конечную цену товара и вызовут негативную реакцию у покупателей.
«Если менять манекены постепенно, в соответствии с их износом, это одни затраты для продавцов. А если сейчас по закону всех обяжут одновременно заменить большую часть, то это серьёзные издержки, и, конечно, это скажется на покупателях, так как цены подрастут», — отметил он.
Президент компании Baon Илья Ярошенко полагает, что любые законы, влияющие на деятельность ретейлеров, следует рассматривать с осторожностью. Он также добавил, что сама инициатива в целом не лишена смысла, если в ассортименте у бренда присутствует достаточно большая линейка одежды plus size.
«Может быть, что-то разумное здесь есть. Понятно, что все хотят быть стройными и спортивными, но не всегда это удаётся по разным причинам. Витрина должна отражать тот ассортимент, который присутствует в самом магазине. Любой закон должен быть хорошо продуман с участием экспертов из отрасли. Если эта инициатива будет принята и нам дадут достаточное время, а не так, что завтра нужно заменить все манекены, то я не вижу здесь больших проблем», — делится мнением эксперт рынка.
- Reuters
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Во всём мире попытки вывести из моды излишнюю худобу предпринимаются на протяжении последних лет. В 2017 году во Франции был принят закон, согласно которому модели должны предоставлять в агентство справку о здоровье с индексом массы тела. Так, например, при росте 180 сантиметров вес девушки должен быть не меньше 57 килограммов. Если потенциальные работодатели проигнорируют требования, им грозит штраф до €75 тыс. Аналогичный закон уже действует в Испании, Израиле и Италии. К борьбе с нездоровыми стандартами красоты подключились и некоторые всемирно известные бренды одежды, которые стали демонстрировать продукцию в своих магазинах на крупных манекенах. При этом в большинстве российских и зарубежных торговых сетей в залах и витринах по-прежнему выставляются вещи 40-го и 42-го размеров.