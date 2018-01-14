В Совфеде прокомментировали решение коалиции создать «силы безопасности границы» в Сирии

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв назвал инициативу возглавляемой США международной коалиции по созданию «сил безопасности границы» в Сирии нарушением Устава ООН.

«Коалиция во главе с США — это не более чем химера, никакой коалиции в реальности не существует, а есть только односторонние действия США, поддерживаемые рядом стран...», — приводит слова сенатора РИА Новости.

При этом Косачёв добавил, что подобное решение Соединённых Штатов и их союзников — «откровенное нарушение устава ООН, международного права и суверенитета данного государства (Сирии. — RT)».

Ранее сообщалось, что международная коалиция во главе с США совместно с Сирийскими демократическими силами приступила к созданию новых «сил безопасности границы» в Сирии.

Власти Турции заявили о неприемлемости подобных действий.