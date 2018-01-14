В Севастополе вооружённый мужчина устроил стрельбу из ружья в квартире

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В Севастополе 37-летний вооружённый мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья в квартире, где находились его мать и несовершеннолетний ребёнок. Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Отмечается, что инцидент произошёл в Гагаринском районе города.

После сообщений о стрельбе на место происшествия прибыли сотрудники отряда «Беркут».

По данным портала, мужчина, предположительно, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, отказался добровольно сдаться сотрудникам правоохранительных органов, вследствие чего был задержан в ходе проведения силовой операции.

Как сообщается, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в СМИ появились сообщения о конфликте со стрельбой на проспекте Ветеранов в Санкт-Петербурге. В связи с произошедшим была организована проверка.

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