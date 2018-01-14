В Севастополе вооружённый мужчина устроил стрельбу из ружья в квартире
Отмечается, что инцидент произошёл в Гагаринском районе города.
После сообщений о стрельбе на место происшествия прибыли сотрудники отряда «Беркут».
По данным портала, мужчина, предположительно, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, отказался добровольно сдаться сотрудникам правоохранительных органов, вследствие чего был задержан в ходе проведения силовой операции.
Как сообщается, в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее в СМИ появились сообщения о конфликте со стрельбой на проспекте Ветеранов в Санкт-Петербурге. В связи с произошедшим была организована проверка.