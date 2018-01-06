Полицейские проводят проверку сообщений о стрельбе в Петербурге
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку сообщений о стрельбе в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
«В полицию поступило сообщение о конфликте между неизвестными мужчинами на проспекте Ветеранов, на место выехал наряд полиции, проводится проверка», — цитирует ТАСС представителя ведомства.
Ранее в СМИ появились сообщения о конфликте со стрельбой на проспекте Ветеранов.
В сентябре m24 передавал, что на 41-м километре МКАД водитель BMW открыл стрельбу из автомата Калашникова. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.
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