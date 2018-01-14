Синоптики предупредили о снегопаде в ночь на 15 января

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В ночь на понедельник, 15 января, в Москве и области ожидается снегопад. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на погодный центр «Фобос».

Как отмечается, ночью похолодает до -10 °С, на дорогах возможна гололедица.

Атмосферное давление будет повышенным — до 764 мм рт. ст.

Ранее стало известно, что ночь с 12 на 13 января стала самой холодной в Москве с начала зимы.

Также m24 передавал, что в ряде областей Центрального федерального округа прогнозируется ухудшение погоды 14—15 января из-за влияния мощного антициклона. 

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