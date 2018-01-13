Шмелёва рассказала, как ей поступило предложение возглавить штаб Путина

Елена Шмелёва, сопредседатель штаба кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина, в интервью RT рассказала, как ей поступило предложение возглавить предвыборный штаб.

«Владимир Владимирович приезжает в «Сириус» и занимается этим проектом давно и последовательно, считает его очень важным и системным. В конце года было несколько рабочих встреч, когда было сказано в том числе, что то, что мы делаем, пригодится и будет нужно, но тогда ещё Владимир Владимирович не принял решение баллотироваться. И после того, как уже прошла встреча избирателей, было передано предложение войти в состав штаба и стать сопредседателем», — сказала она.

По словам Шмелёвой, она сразу согласилась возглавить штаб.

«Ощущения двойственные. Это и большая ответственность, и большое доверие, и большие возможности», — добавила она.

10 января стало известно, что штаб Владимира Путина возглавят руководитель центра «Сириус» Елена Шмелёва, директор НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачёва Александр Румянцев и генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин.