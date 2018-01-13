В Госдуме предложили внести пельмени в список нематериального наследия ЮНЕСКО

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по регламенту и организации работы Александр Курдюмов предложил внести русские пельмени в список нематериального наследия ЮНЕСКО в ответ на предложение президента Франции Эммануэля Макрона внести туда багет.

«Это блюдо едят все русские. Все славяне, вся страна любит пельмени. Куда бы ни ехал российский человек — везде, во всей стране продаются пельмени. Иностранцы с удовольствием едят эти пельмени в России. Они за обе щеки употребляют их. Говорят: «Какие прекрасные пельмени!» Я думаю, что пельмени — это наш замечательный российский продукт, который мы все дома делаем. Всеми семьями. Это у нас традиция такая», — приводит сайт радиостанции «Говорит Москва» слова Курдюмова.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил внести французский багет в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Он отметил, что данный продукт вызывает «зависть во всём мире».

В список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, в частности, входит мексиканская кухня, неаполитанская пицца и пивоваренная культура Бельгии.

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