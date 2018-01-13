В Крыму приступил к боевому дежурству второй дивизион С-400

На Крымском полуострове на боевое дежурство заступил второй дивизион зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф».

Об этом сообщает Интерфакс.

«С сегодняшнего дня вся группировка противоздушной обороны Крыма оснащена самой современной, не знающей аналогов во всём мире зенитно-ракетной системой С-400», — заявил командующий 4-й армии Военно-воздушных сил и противоракетной обороны генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

Отмечается, что первый вооружённый С-400 зенитно-ракетный полк заступил на боевое дежурство в Крыму в начале января 2017 года.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил усиление дивизиона С-400 в Крыму необходимостью обеспечения безопасности.

В октябре «Крыминформ» сообщало о проведении военных учений в Крыму, в которых принял участие инженерный полк Черноморского флота.