Песков объяснил усиление дивизона С-400 в Крыму необходимостью обеспечения безопасности

Принятие российской стороной необходимых мер по обеспечению своей безопасности не должно восприниматься как угроза, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о развёртывании в Крыму второго дивизиона С-400.

По его словам, в Москве знают, что продолжается и провокационная деятельность на российско-украинской границе в районе Крыма, и диверсионная деятельность.

«Поэтому, безусловно, принятие российской стороной всех необходимых мер по обеспечению своей безопасности не должно восприниматься как угроза кому-то, а должно восприниматься как именно обеспечение собственной безопасности, на что, естественно, у российской стороны есть полное суверенное право», — сказал Песков журналистам.

Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал усиление дивизиона С-400 в Крыму.

По данным источника РИА Новости, новый дивизион в первую очередь будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском на границе с Украиной.