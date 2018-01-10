В Госдуме прокомментировали сообщения о размещении в Крыму второго дивизиона С-400

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал сообщения о размещении в Крыму второго зенитно-ракетного дивизиона С-400.

По его словам, данное усиление стало предупредительным сигналом украинским разработчикам ракетного оружия.

«Чтобы там ни испытывали киевские тактики, любой объект, пересекающий воздушную границу полуострова без разрешения, будет гарантированно сбит — летит он в сторону Крымского моста или на евпаторийские санатории. Могу сказать одно: любая попытка прощупать нашу противовоздушную оборону закончится плачевно», — цитирует РИА Новости депутата.

Белик добавил, что подразделения С-400 «Триумф» создают плотное кольцо ПВО без «мертвых зон».

Ранее источник в силовых структурах полуострова сообщил, что новый дивизион в первую очередь будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском на границе с Украиной.

В начале января 2017 года зенитно-ракетный полк 4-й армии Военно-воздушных сил и противоракетной обороны Южного военного округа (ЮВО), вооружённый системой С-400 «Триумф», заступил на боевое дежурство в Крыму.

Позднее командующий четвёртой армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севастьянов заявил, что в Крыму будут развёрнуты дополнительные комплексы С-400.