Пять человек погибли при аварии в Забайкальском крае

Пять человек погибли и двое пострадали в результате крупного ДТП в Забайкальском крае, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным ведомства, авария произошла на федеральной автодороге «Чита-Забайкальск-граница с КНР» в трёх километрах от села Харанор.

«По предварительным данным, 22-летний водитель автомашины Toyota Mark, при обгоне большегрузной автомашины, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной SsangYong Istana», — сообщили в МВД.

Водитель Toyota и 33-летний пассажир SsangYong госпитализированы в тяжёлом состоянии.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа.

Ранее в ДТП под Новосибирском погибли шесть человек.

2 января «ПолитЭксперт» сообщал, что в Новосибирской области пятилетний ребёнок, катавшийся на квадроцикле с матерью, погиб в ДТП.