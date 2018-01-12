В Оренбургской области самолёт Ан-2 совершил аварийную посадку

Самолёт Ан-2 совершил аварийную посадку вблизи населённого пункта в Оренбургской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

«В ГУ МЧС России по Оренбургской области поступила информация о незапланированной посадке самолёта Ан-2 на территории Северного района Оренбургской области, в районе населённого пункта Курская Васильевка», — отметили в пресс-службе ведомства.

На место происшествия выехала оперативная группа спасателей.

Информации о пострадавших и жертвах не поступало.

В середине ноября URA.RU передавало, что самолёт авиакомпании «ЮТэйр» совершил вынужденную посадку в аэропорту Рощино в Тюмени.