В Оренбургской области самолёт Ан-2 совершил аварийную посадку

Короткая ссылка
Самолёт Ан-2 совершил аварийную посадку вблизи населённого пункта в Оренбургской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

«В ГУ МЧС России по Оренбургской области поступила информация о незапланированной посадке самолёта Ан-2 на территории Северного района Оренбургской области, в районе населённого пункта Курская Васильевка», — отметили в пресс-службе ведомства.

На место происшествия выехала оперативная группа спасателей.

Информации о пострадавших и жертвах не поступало. 

В середине ноября URA.RU передавало, что самолёт авиакомпании «ЮТэйр» совершил вынужденную посадку в аэропорту Рощино в Тюмени.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119