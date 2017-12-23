Источник: самолёт совершил экстренную посадку во Внукове из-за протечки топливного бака

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Пассажирский самолёт, который направлялся из Москвы в Махачкалу, совершил экстренную посадку в аэропорту Внуково из-за протечки топливного бака. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Командир самолёта Boeing 737 авиакомпании «ЮТэйр» после вылета из Внукова доложил о течи топлива и запросил экстренную посадку. Было принято решение вернуть самолёт в аэропорт вылета», — заявил источник.

Он также отметил, что самолёт приземлился во Внукове, в результате инцидента никто не пострадал.

В середине ноября URA.RU передавало, что самолёт авиакомпании «ЮТэйр» совершил вынужденную посадку в аэропорту Рощино в Тюмени.

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