В Воронежской области проводят проверку из-за получившего травмы в школе ребёнка

В Воронежской области проводят доследственную проверку из-за получившего травмы в школе ребёнка, сообщают «Известия» со ссылкой на сайт СУ СК России по региону.

Инцидент произошёл в МБОУ «Хреновская СОШ №1» Бобровского района.

По предварительной информации, ученик получил компрессионный перелом пяти грудных позвонков во время конфликта с одноклассниками.

Следователи намерены выполнить весь комплекс проверочных мероприятий по установлению обстоятельств случившегося. По результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее Nation News сообщало, что ребёнок получил серьёзные травмы в музыкальной школе под Санкт-Петербургом.