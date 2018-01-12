В Воронежской области проводят проверку из-за получившего травмы в школе ребёнка

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В Воронежской области проводят доследственную проверку из-за получившего травмы в школе ребёнка, сообщают «Известия» со ссылкой на сайт СУ СК России по региону.

Инцидент произошёл в МБОУ «Хреновская СОШ №1» Бобровского района.

По предварительной информации, ученик получил компрессионный перелом пяти грудных позвонков во время конфликта с одноклассниками.

Следователи намерены выполнить весь комплекс проверочных мероприятий по установлению обстоятельств случившегося. По результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее Nation News сообщало, что ребёнок получил серьёзные травмы в музыкальной школе под Санкт-Петербургом.

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