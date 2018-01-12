Шурыгина рассказала об угрозах в адрес её семьи

Жительница Ульяновска Диана Шурыгина, получившая известность после серии шоу с её участием, рассказала об угрозах в адрес её семьи, сообщает телеканал «360».

«Им угрожали, прокололи колёса машины, постоянно писали гадости, оскорбляли даже мою младшую сестру. Это очень тяжело. Ладно, травят меня. Я понимаю. Но при чём здесь мои родители?» — заявила Шурыгина.

По её словам, родители были вынуждены бежать из города, уволиться из-за постоянных угроз. Они переехали в Москву, но работу до сих пор найти не смогли.

Говоря о Сергее Семёнове, осуждённом за её изнасилование и вышедшем из колонии по УДО, Шурыгина отметила, что наказание в год — это «несправедливо».

Она также выразила мнение, что Семёнов теперь должен пойти работать в детский дом, принести какую-либо пользу, научиться общаться с людьми и быть добрее.

В июле URA.RU сообщало, что Тракторозаводский районный суд Челябинска приговорил 36-летнего Вадима Есипова к 23 годам и трём месяцам лишения свободы за изнасилования.