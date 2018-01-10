Осуждённый за изнасилование Дианы Шурыгиной вышел по УДО

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Осуждённый за изнасилование Дианы Шурыгиной Сергей Семёнов вышел на свободу по УДО.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСИН России по Ульяновской области.

«Сегодня осуждённый вышел на свободу. Он был освобождён условно-досрочно», — заявил собеседник агентства.

Как передаёт kp.ru, утром 10 января семья забрала молодого человека из исправительной колонии №3, которая находится в Димитровграде.

20-летний студент Сергей Семёнов был осуждён на восемь лет в декабре 2016 года по обвинению в изнасиловании 17-летней жительницы Ульяновска Дианы Шурыгиной.

Позднее срок снизили до 3 лет и 3 месяцев лишения свободы.

Жители Ульяновска и других регионов России собирали подписи с требованием освободить Семёнова, который утверждал, что секс на вечеринке был по обоюдному согласию.

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