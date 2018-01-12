Путин обсудил с Совбезом России подготовку Конгресса сирийского национального диалога

Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России вопросы урегулирования в Сирии, а также ситуацию в КНДР. Об этом сообщает РИА Новости.

«Обсуждена тема политического урегулирования в Сирии, в том числе подготовка Конгресса национального диалога в Сочи», — заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Путин проинформировал участников совещания о состоявшемся накануне телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В ходе совещания также состоялся обмен мнениями о ситуации на Корейском полуострове в свете недавних прямых контактов представителей КНДР и Республики Корея.

11 января президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого лидеры обсудили политическое урегулирование ситуации в Сирии.

Ранее сообщалось, что участники Конгресса сирийского национального диалога в Сочи сформируют конституционную комиссию.

Конгресс сирийского национального диалога пройдёт в Сочи 29—30 января.