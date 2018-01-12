Володин подарил Чайке интерьерные часы по случаю Дня работника органов прокуратуры России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подарил Генеральному прокурору России Юрию Чайке интерьерные часы по случаю празднования Дня работника органов прокуратуры. Об этом сообщает РИА Новости.

«Учитывая, что генпрокурор у нас отмечен всеми наградами Госдумы, мы долго думали, как отметить труд генпрокурора… Пусть у вас всегда будет время для общения с депутатами Госдумы», — сказал Володин.

День работника органов прокуратуры России отмечается 12 января.

Ранее председатель комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова в разговоре с RT рассказала, что парламентарии дарят друг другу на Новый год.