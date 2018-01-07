Володин поздравил россиян с Рождеством

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Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин поздравил православных христиан с Рождеством, сообщает издание «Дни.ру».

«Этот светлый день согревает сердца и напоминает нам об идеалах добра и милосердия. Рождество обращает нас к духовным традициям, которые веками передаются из поколения в поколение. Пусть этот праздник принесёт в наши семьи радость и тепло общения с близкими», — говорится в поздравлении председателя Госдумы.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил экипаж Международной космической станции с Рождеством. 

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