Путин в новогоднем поздравлении пожелал россиянам перемен к лучшему и мира

Президент России Владимир Путин выступил с новогодним поздравлением, пожелав россиянам перемен к лучшему, мира и процветания.

«Сплочённость, дружба, бескорыстная любовь к России умножают наши силы для достойных поступков и высоких достижений. Хочу сердечно поблагодарить всех за веру в себя и в нашу страну, за труд и его результаты», — сказал российский президент.

Он также поздравил тех, кто в настоящий момент «работает, выполняет воинский или профессиональный долг, дежурит в больницах, ведёт самолёты и поезда».

«Новый год у нас — это прежде всего семейный праздник. Мы отмечаем его как было в детстве — с подарками и сюрпризами, с особой теплотой, с ожиданием важных перемен. И они обязательно придут в нашу жизнь, если каждый из нас всегда будет помнить о своих родителях, беречь их, ценить каждую минуту, проведенную с ними, если будем больше понимать своих детей, их устремления и мечты, поддерживать тех, кто рядом, кто нуждается в нашем участии и душевной щедрости», — сказал Путин.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил россиян с Новым годом, выразив надежду, что 2018 год «будет щедрым на хорошие события», а также «принесёт благополучие и радость в каждую семью».