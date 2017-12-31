Медведев в новогоднем поздравлении пожелал россиянам благополучия и радости

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил россиян с Новым годом, выразив надежду, что 2018 год «будет щедрым на хорошие события», а также «принесёт благополучие и радость в каждую семью».

«Я надеюсь, что он откроет для каждого из нас новые возможности и позволит добиться успехов в наших начинаниях. И конечно, пусть сбудутся желания, которые мы загадываем под бой курантов... С новым, 2018 годом!» — говорится в сообщении премьера, опубликованном на сайте правительства. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в новогоднем поздравлении поблагодарил освобождавших Сирию военных.