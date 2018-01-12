В День всех влюблённых в Москве планируют пожениться 130 пар

В День всех влюблённых в столице планируют пожениться 130 пар, сообщает New Inform со ссылкой на официальный сайт правительства и портал мэра Москвы.

Праздник традиционно отмечается во всём мире 14 февраля.

Как заявила начальник управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьёва, в этом году День всех влюблённых выпадает на среду, а обычно в середине недели регистрируют меньше браков, чем в пятницу или выходные. Но на решение будущих молодожёнов это не повлияло.

Кроме того, Муравьёва рассказала, что первые бракосочетания в 2018 году в столице состоялись 5 января. В общей сложности в новогодние праздники сыграли свадьбы более 50 пар.

Ранее НСН сообщала, что в Московском зоопарке пройдут дни открытых дверей для молодожёнов.