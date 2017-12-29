В Московском зоопарке пройдут дни открытых дверей для молодожёнов

В Московском зоопарке проведут дни открытых дверей для молодожёнов, сообщает НСН.

С января по март в зоосаде будут показывать свадебные площадки для выездной регистрации брака.

Первая свадьба в зоопарке прошла в сентябре. Там также есть ряд спецпрограмм для молодожёнов, в том числе посещение оранжереи и катание на пони.

Ранее URA.RU сообщало, что в зоопарке Екатеринбурга родились львята.