В Московском зоопарке пройдут дни открытых дверей для молодожёнов

Короткая ссылка
В Московском зоопарке проведут дни открытых дверей для молодожёнов, сообщает НСН.

С января по март в зоосаде будут показывать свадебные площадки для выездной регистрации брака.

Первая свадьба в зоопарке прошла в сентябре. Там также есть ряд спецпрограмм для молодожёнов, в том числе посещение оранжереи и катание на пони.

Ранее URA.RU сообщало, что в зоопарке Екатеринбурга родились львята.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119