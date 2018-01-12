Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании деятельности СМИ-иноагентов

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который предусматривает регулирование СМИ-иноагентов в России.

Проект закона подразумевает, что СМИ, которые признаны в России иностранными агентами, должны для распространения своих материалов учредить юридическое лицо, передаёт РИА Новости.

Ранее вице-спикер Госдумы Пётр Толстой рассказал, что требование об указании, что СМИ является иностранным агентом, будет распространяться и на пользователей соцсетей.

В декабре 2017 года в Совете Федерации заявили, что закон о СМИ-иноагентах не коснётся блогеров, которые сотрудничают с международными компаниями и размещают их рекламу.