Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании деятельности СМИ-иноагентов

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Госдума в первом чтении приняла законопроект, который предусматривает регулирование СМИ-иноагентов в России.

Проект закона подразумевает, что СМИ, которые признаны в России иностранными агентами, должны для распространения своих материалов учредить юридическое лицо, передаёт РИА Новости. 

Ранее вице-спикер Госдумы Пётр Толстой рассказал, что требование об указании, что СМИ является иностранным агентом, будет распространяться и на пользователей соцсетей.

В декабре 2017 года в Совете Федерации заявили, что закон о СМИ-иноагентах не коснётся блогеров, которые сотрудничают с международными компаниями и размещают их рекламу.

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