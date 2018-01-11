Пользователей соцсетей могут обязать маркировать материалы СМИ-иноагентов

Требование об указании, что СМИ является иноагентом, будет распространяться и на пользователей социальных сетей, которые размещают у себя информацию таких СМИ. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

«Очень бурную реакцию вызвало сегодня известие о том, что требование об указании, что СМИ является иностранным агентом, будет распространяться и на пользователей соцсетей. Хочу пояснить: да, эта норма действительно содержится в тексте законопроекта, который завтра мы будем рассматривать в первом чтении», — цитирует РИА Новости депутата.

Он также отметил, что при распространении подобных материалов любым способом будет справедливо сообщать своим читателям о том, что они распространяют данные, которые могут быть направлены против интересов своей страны.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова подчеркнула, что закон о СМИ-иноагентах не коснётся блогеров, которые сотрудничают с международными компаниями и размещают их рекламу.