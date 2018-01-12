В Тамбовской области в ДТП погибли пять человек

Пять человек погибли в результате столкновения грузовой «газели» и легкового автомобиля в Тамбовской области, сообщили в региональном управлении МВД.

Как сообщает Интерфакс, инцидент произошёл на 81-м км автодороги Тамбов — Пенза в Кирсановском районе области, когда ВАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с двигавшейся в противоположном направлении «газелью».

В настоящее время на месте работает оперативно-следственная группа.

Ранее шесть человек погибли, трое получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия в Новосибирской области.

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