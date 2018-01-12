Опрос: большинство российских школьников считают себя патриотами

72% российских школьников считают себя патриотами. Такой вывод следует из результатов опроса, проведённого Общероссийским народным фронтом (ОНФ) в ноябре прошлого года при участии более 1300 учащихся в возрасте от 13 до 18 лет из 81 субъекта России.

Патриотизм, по мнению большинства учащихся, проявляется в любви к своей стране, гордости за неё (75%). Также многие из них считают, что это качество проявляется в знании истории, гимна (56%), в готовности защищать Родину (49%), в сохранении исторической памяти, участии в памятных мероприятиях (25%), в воспитании патриотизма в своих детях (23%), в нежелании уезжать из России (19%), в поддержке российских спортсменов, деятелей культуры (18%) и в проявлении активной гражданской позиции в конкретных делах (15,5%).

В выражении гражданской позиции школьники отдают предпочтение конкретным делам, отмечают в ОНФ. 30% из них уже состоят в органах школьного самоуправления, 26% занимаются волонтёрской деятельностью, 17% ребят участвовали в работе молодёжных парламентов и советов, 12% участвовали в проектах общественных организаций. Наименее популярной активностью оказались акции протеста — в них принимали участие 9% опрошенных.

Информацию о политической, экономической жизни страны подавляющее большинство школьников берут из соцсетей и телевидения (по 60%).

Ранее ОНФ провёл опрос среди школьников, который показал, что 42% детей чувствуют себя одинокими.