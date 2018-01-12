Власти Приморья намерены оставить около 10 тысяч рабочих из КНДР в регионе
«Встречался с консулом КНДР, он тоже озабочен, волнуется, куда рабочая сила денется из Владивостока… У нас есть примерное решение о том, что здесь те, которые находятся (рабочие)… Мы выступили с инициативой, обратились в Москву о сохранении этого количества людей, чтобы не уехали... Больше сюда не приедут, но не хотелось бы потерять рабочую силу, которая здесь есть», — цитирует Тарасенко РИА Новости.
При этом он отметил, что заменить граждан КНДР на рабочих местах в Приморье могут работники из стран СНГ.
Ранее стало известно, что Министерство труда и социальной защиты России отклонило все заявки от работодателей Приморья для привлечения более 9 тыс. граждан Северной Кореи на работу в крае.