Путин рассказал об отношении к большому числу желающих участвовать в выборах президента

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями отечественных СМИ рассказал о своём отношении к большому числу желающих участвовать в выборах президента России в 2018 году.

«Мне кажется, что это нормально и хорошо. Вот этот период предвыборный, он в известной степени общество всегда напрягает, потому что, к сожалению и часто, всякой пены много появляется. Но тем не менее, он хорош тем, что дает возможность людям высказаться, поговорить о проблемах страны, поговорить о тех путях, которые разные люди предлагают для решения этих проблем», — заявил Путин на встрече в редакции «Комсомольской Правды».

Также он отметил, что важно в предвыборной дискуссии соблюдать закон.

«Это полезно, на мой взгляд, это освежает дискуссию, обостряет ее. Главное, чтобы все велось в рамках закона и с соблюдением этических и моральных норм», — добавил Путин.

Ранее Путин прокомментировал слова представителей Госдепартамента США, которые выразили обеспокоенность из-за отказа Центризбиркома зарегистрировать блогера Алексея Навального в качестве кандидата на выборах президента России.

RT ведёт прямую трансляцию встречи Путина с руководителями СМИ.