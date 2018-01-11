В Общественном совете при ФСИН призвали к улучшению условий заключённых

Председатель комиссии Общественного совета при ФСИН России Алексей Лобарёв прокомментировал RT увольнение заместителя начальника СИЗО «Матросской Тишине» после проверки условий содержания подследственных и обвиняемых

«Я в корне не согласен с решением о наказании сотрудников. Если есть доказательства, что они превысили свои служебные полномочия или какие-то криминальные вопросы — это да, но сегодня надо сделать так, чтобы все камеры, особенно это касается пенитенциарной системы следственных изоляторов, были приведены к европейскому образцу. Их надо отремонтировать, увеличить квадратные метры на людей, особенно для тех, которые находятся под следствием, чтобы не ломать их жизнь», — отметил Лобарёв.

По словам эксперта, нужно выбрать «эталон» и обустроить другие камеры соответствии с ним.

«Надо цивилизованно относится к людям, которые попали в эту систему, они должны в общество попасть полноценными исправившимся людьми. Надо не ухудшать условия, а, наоборот, найти эталон и под него сделать камеру. Условия содержания должны быть прозрачными, надо стараться всех подтягивать под высокую планку», — заключил Лобарёв.

Ранее сообщалось, что заместитель начальника СИЗО «Матросская Тишина» был уволен после проверок условий содержания подследственных и обвиняемых, которые начались после того, как в декабре правозащитники обнаружили в изоляторе VIP-камеры для «особо важных» арестантов.