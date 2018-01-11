Источник назвал возможную причину пожара в московском ТЦ

Стали известны подробности о пожаре в одном из московских торговых центров, который произошёл 8 января, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

С заявлением обратился охранник. По его словам, около 03:00 неизвестный взорвал магазин на первом этаже ТЦ на улице Лескова.

По имеющимся данным, расследование показало, что торговую точку подорвали намеренно. Материальный ущерб — 15 млн рублей.

Уголовное дело заведено по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершённое из хулиганских побуждений».

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области за первые два дня 2018 года в частном секторе произошло десять пожаров.