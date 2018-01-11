В московских аэропортах отменили и задержали более 40 рейсов
Более 40 рейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы из-за снегопада. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».
По информации на 12:34 мск, в Домодедове 11 рейсов задержано, 15 отменено.
В аэропорту Шереметьево задержано 15 рейсов, во Внукове — 4.
Ранее сообщалось, что снегопад в столице продлится до пятницы и принесёт до трёх см снега.
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