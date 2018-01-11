В московских аэропортах отменили и задержали более 40 рейсов

Короткая ссылка
Более 40 рейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы из-за снегопада. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

По информации на 12:34 мск, в Домодедове 11 рейсов задержано, 15 отменено.

В аэропорту Шереметьево задержано 15 рейсов, во Внукове — 4.

Ранее сообщалось, что снегопад в столице продлится до пятницы и принесёт до трёх см снега.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119