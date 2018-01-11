Синоптики прогнозируют выпадение в Москве до трёх сантиметров снега

Начавшийся в Москве снегопад, по прогнозам синоптиков, продлится до пятницы, 12 января, и принесёт до трёх сантиметров снега. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя погодного центра «Фобос».

«Снег будет идти в течение всего сегодняшнего дня и ближайшей ночи, но с перерывами, и чем ближе к концу ночи, тем длительнее будут становиться эти перерывы», — заявил специалист центра.

Он добавил, что в четверг, 11 января, в столице выпадет до трёх миллиметров снега, и уточнил, что его прирост может составить до трёх сантиметров.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на Гидрометцентр сообщала, что в Москве в четверг, 11 января, ожидается до -3 °С.