Мать обвинённого в изнасиловании Шурыгиной рассказала о его самочувствии после выхода из колонии

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Ольга Семёнова, мать Сергея Сёмёнова, осуждённого за изнасилование Дианы Шурыгиной и вышедшего по УДО, рассказала о его самочувствии.

«Я не могу описать своё состояние! Мы очень рады, мы добивались этого, и сейчас Серёжа наконец-то на свободе! Он хочет поговорить со всеми, уделить внимание каждому!» — цитирует женщину kp.ru.

По её словам, сын возмужал за тот год, что провёл в тюрьме.

«Ни в СИЗО, ни в колонии никаких жалоб от него не было. Все там очень хорошо к Серёже отнеслись. Поддерживали. Люди видели эти эфиры, их ведь не скрыть», — подчеркнула Семёнова.

Ранее Наталья Шурыгина прокомментировала выход по УДО осуждённого за изнасилование её дочери.

10 января Сергей Семёнов вышел на свободу по УДО.

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