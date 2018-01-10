Наталья Шурыгина прокомментировала выход по УДО осуждённого за изнасилование дочери

Наталья Шурыгина прокомментировала выход по УДО Сергея Семёнова, осуждённого за изнасилование её дочери Дианы.

«Мы только дышать спокойно начали. Диана в семейных отношениях вся. С этой шумихой по поводу его выхода опять проблемы начнутся. Он сидел спокойно. Пусть теперь в реальной жизни поживёт. Вкусит свободы, так сказать. Прошлый год у нас был как в аду. Не хочу продолжения», — цитирует женщину kp.ru.

10 января Сергей Семёнов вышел на свободу по УДО.

20-летний студент был осуждён на восемь лет в декабре 2016 года по обвинению в изнасиловании 17-летней жительницы Ульяновска Дианы Шурыгиной.

Позднее срок сократили до 3 лет и 3 месяцев лишения свободы.