В новогодние праздники Калининградская область приняла 35 тысяч туристов

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В новогодние праздники, с 30 декабря по 8 января, в Калининградской области побывали 35 тыс. туристов, сообщает kp.ru.

Как заявил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак, это на 3% больше, чем годом ранее.

По словам чиновника, Калининград остаётся одним из самых популярных направлений в России у туристов в данный период.

«Выборочное обследование 35 гостиниц Калининградской области разных категорий показало увеличение их заполняемости в среднем на 7% в сравнении с прошлым годом. Наибольшей популярностью пользовались гостиницы побережья — в Светлогорске и Зеленоградске. Их загрузка была почти полной», — рассказал Ермак.

Он также сообщил, что в целом средняя загрузка отелей региона в новогодние праздники составила 50—55%, что немногим выше уровня предыдущего года.

Ранее сообщалось, что в новогодние праздники в Сочи отдохнули более 500 тыс. человек.

Также Nation News сообщал, что в Республике Крым ожидали от 80 тыс. до 100 тыс. туристов к Новому году.

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