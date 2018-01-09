В новогодние праздники в Сочи отдохнули более 500 тысяч человек

В администрации Краснодарского края подвели итоги работы туристической отрасли Сочи в новогодние праздники, сообщает kp.ru.

«Наибольшее количество отдыхающих приняли горнолыжные курорты Красной Поляны. Здесь побывали свыше 358 тыс. человек, что на 3 тыс. больше, чем было в прошлом году», — заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

В общей сложности курорты морского и горного кластеров Сочи приняли более 500 тыс. человек за 10 дней.

В новогодние каникулы для туристов работали 60 канатных дорог в Красной Поляне, а также 120 горнолыжных трасс.

Ранее Nation News сообщал, что в Республике Крым ожидали от 80 тыс. до 100 тыс. туристов к Новому году.