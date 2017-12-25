В Крыму ждут до 100 тысяч туристов к Новому году

В Республике Крым ждут от 80 тыс. до 100 тыс. туристов к Новому году. Как сообщает Nation News, об этом заявил председатель комитета регионального госсовета по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

По информации Министерства курортов и туризма республики, на прошлые зимние каникулы в Крым приехали более 87 тыс. россиян. В 2016 году полуостров принял на Новый год 43 тыс. туристов.

Как отметил Черняк, рост турпотока в регион на Новый год связан с существенным снижением цен на авиабилеты на полуостров, передаёт New Inform.

«Билет Москва — Симферополь можно купить спокойно за 2,7 тыс. рублей», — заявил он.

Ранее сообщалось, что доля прибывших в Крым с территории Украины туристов составила 16% в 2017 году.