На следующей неделе заработают сайт и горячая линия избирательного штаба Путина

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Предвыборный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина запустит сайт и горячую линию в начале следующей недели. Об этом сообщила сопредседатель избирательного штаба Елена Шмелёва.

«Мы надеемся, что в начале следующей недели всё это будет уже работать», — цитирует Шмелёву РИА Новости.

Она отметила, что речь идёт о работе сайта, общественной приёмной и горячей линии.

Ранее стал известен пресс-секретарь, а также руководители избирательного штаба Путина.

Выборы президента России пройдут 18 марта.

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Выборы президента России — 2018 Политика
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