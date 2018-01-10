Стал известен пресс-секретарь избирательного штаба Путина

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Пресс-секретарём избирательного штаба кандидата в президенты России Владимира Путина станет журналист Андрей Кондрашов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я пресс-секретарь», — заявил Кондрашов.

Журналист был ведущим программы «Вести», в 2016 году стал директором дирекции программы. Кроме того, он является автором нескольких документальных фильмов, в том числе «Крым. Путь на Родину» о событиях весны 2014 года.

44-летний журналист также является лауреатом премии ТЭФИ в номинации «Ведущий информационной программы».

Ранее Путин рассказал, кто возглавит его избирательный штаб.

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