Стал известен пресс-секретарь избирательного штаба Путина
Пресс-секретарём избирательного штаба кандидата в президенты России Владимира Путина станет журналист Андрей Кондрашов. Об этом сообщает РИА Новости.
«Я пресс-секретарь», — заявил Кондрашов.
Журналист был ведущим программы «Вести», в 2016 году стал директором дирекции программы. Кроме того, он является автором нескольких документальных фильмов, в том числе «Крым. Путь на Родину» о событиях весны 2014 года.
44-летний журналист также является лауреатом премии ТЭФИ в номинации «Ведущий информационной программы».
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