Газинский признан лучшим футболистом 2017 года на Дальнем Востоке

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский, который является уроженцем Комсомольска-на-Амуре, стал лучшим футболистом 2017 года на Дальнем Востоке.

Соответствующее голосование было проведено на официальном сайте информационного партнёра Дальневосточного футбольного союза.

Газинский набрал 43,6% голосов. В 2017 году он забил один мяч и отдал четыре результативные передачи в 39 матчах.

На втором месте оказался одноклубник Газинского Алексей Грицаенко из Владивостока (28,3%), на третьем — футболист «СКА-Хабаровска» Владислав Никифоров (11,8%).

Ранее в Англии назвали лучшего футболиста декабря 2017 года.