Песков: Путин посетит свой предвыборный штаб в среду

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в среду, 10 января, посетит свой предвыборный штаб.

«Будет нерабочее мероприятие: он (президент) посетит свой предвыборный штаб, но это уже нерабочее мероприятие другого, предвыборного характера», — заявил пресс-секретарь.

Накануне Песков отметил, что предвыборный штаб Владимира Путина начнёт работать в ближайшее время.

Ранее в ЦИК заявили, что Путин, который идёт на предстоящие президентские выборы в качестве самовыдвиженца, к 5 января потратил на свою предвыборную кампанию 13,4 млн рублей.