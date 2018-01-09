Песков заявил, что предвыборный штаб Путина будет сформирован в ближайшее время

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что предвыборный штаб Владимира Путина начнёт работать в ближайшее время.

«Я думаю, в ближайшее время уже», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, когда начнёт функционировать штаб Путина.

Ранее в ЦИК заявили, что Путин, который идёт на предстоящие президентские выборы в качестве самовыдвиженца, к 5 января потратил на свою предвыборную кампанию 13,4 млн рублей.

5 января в Хабаровске открылись первые в России пункты сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах главы государства.

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