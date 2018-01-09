Число посетителей главного ледового городка Екатеринбурга превысило 380 тысяч

В новогодние каникулы количество посетителей главного ледового городка Екатеринбурга превысило 380 тыс., сообщает kp.ru.

Ежедневно на площадь 1905 года приходили около 47 тыс. человек, чтобы покататься на горках, посмотреть на скульптуры и принять участие в массовых гуляньях.

Новый год непосредственно на главной городской ёлке встретили 5 тыс. человек.

«Наибольший наплыв посетителей наблюдался до 6 января, когда погода благоприятствовала отдыху на свежем воздухе. Все новогодние мероприятия в городке состоялись без происшествий», — отметили в пресс-службе мэрии.

Главная екатеринбургская ёлка будет работать до 21 января.

Ранее URA.RU сообщало о конкурсе «Битва снеговиков» на набережной в Тюмени.