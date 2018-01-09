Собственник и директора сгоревшей фабрики под Новосибирском отправлены под домашний арест

Суд отправил под домашний арест собственника и двух директоров обувной фабрики, десять сотрудников которой ранее погибли при пожаре. Об этом сообщает СУ СК России по Новосибирской области.

«Задержаны 65-летний собственник земельного участка и находящихся на нём помещений, 27-летний директор и учредитель общества, а также его 40-летний исполнительный директор. Впоследствии собственнику земельного участка и помещений предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 109 УК России, остальным двум фигурантам — по ч. 3 ст. 216 УК России», — говорится в сообщении.

Как отмечается, все фигуранты отправлены под домашний арест.

Ранее сообщалось, что при пожаре на обувной фабрике в Новосибирской области погибли десять человек, в том числе семь граждан Китая. СК возбудил дело.