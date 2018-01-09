МЧС: пожар на складе в Екатеринбурге потушен

Пожар на складском помещении в Екатеринбурге потушен. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России по Свердловской области.

«Пожарные 3,5 часа боролись с огнём на складе с сырьём для производства пластиковой тары. 9 января в 01:30 (8 января 23:30 мск. — RT) огонь удалось ликвидировать, ведутся работы по проливке и разбору сгоревших конструкций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «превышения концентрации вредных веществ не зафиксировано».

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге в складском помещении, где хранится сырьё для производства пластиковой тары, произошёл пожар.

В конце декабря 2017 года URA.RU передавало, что в Перми загорелся один из корпусов АО «Редуктор-ПМ» холдинга «Вертолёты России».