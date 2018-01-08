В Екатеринбурге горит склад с пластиком

В Екатеринбурге в складском помещении, где хранится сырьё для производства пластиковой тары, произошёл пожар. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России по Свердловской области.

Как передаёт телеканал «360», площадь распространения огня составила 400 кв. м.

Отмечается, что работу пожарных осложняет сильное задымление, все усилия направлены на недопущение распространения огня.

Данные о пострадавших пока не поступали.

Ранее стало известно, что при пожаре на обувной фабрике под Новосибирском погибли десять человек.

В конце декабря 2017 года URA.RU передавало, что в Перми загорелся один из корпусов АО «Редуктор-ПМ» холдинга «Вертолёты России».