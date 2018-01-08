СК возбудил дело о поджоге после пожара в многоэтажном доме в Тюмени
«Возбуждено уголовное дело по факту пожара, произошедшего в одной из квартир дома №4 по улице Олимпийской города Тюмени по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК России («Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершённые путём поджога»)», — говорится в сообщении.
По версии следствия, неизвестный совершил поджог одной из квартир.
В ведомстве отметили, что в результате пожара «повреждено и уничтожено имущество жильцов дома».
«Кроме того, в ходе тушения пожара сотрудниками МЧС обнаружено тело мужчины, личность которого в настоящее время устанавливается», — добавили в СК.
Ранее стало известно, что в Тюмени загорелся фасад многоэтажного жилого здания на площади около 500 кв. м.
Позднее пожар был ликвидирован.
11 декабря 2017 года Nation News передавало, что пенсионер погиб при пожаре в Вологодской области.