Обращение Путина стало самым рейтинговым в новогоднем телеэфире

Самым рейтинговым событием телеэфира 31 декабря стало обращение президента России Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба Первого канала со ссылкой на исследование Mediascope.

«По традиции самым рейтинговым эфирным событием 31 декабря стало новогоднее обращение президента России на Первом канале», — приводит ТАСС сообщение.

По данным исследования, рейтинг телеобращения российского лидера на Первом канале среди зрителей четырёх лет и старше составил 15,1%, на «Россия-1» — 12,5%.

Ранее сообщалось, что Путин в новогоднем поздравлении пожелал россиянам перемен к лучшему и мира.