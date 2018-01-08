Обращение Путина стало самым рейтинговым в новогоднем телеэфире

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Самым рейтинговым событием телеэфира 31 декабря стало обращение президента России Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба Первого канала со ссылкой на исследование Mediascope.

«По традиции самым рейтинговым эфирным событием 31 декабря стало новогоднее обращение президента России на Первом канале», — приводит ТАСС сообщение.

По данным исследования, рейтинг телеобращения российского лидера на Первом канале среди зрителей четырёх лет и старше составил 15,1%, на «Россия-1» — 12,5%.

Ранее сообщалось, что Путин в новогоднем поздравлении пожелал россиянам перемен к лучшему и мира.

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